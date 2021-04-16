https://news.day.az/society/1334588.html Скончался подорвавшийся на мине военнослужащий азербайджанской армии - ФОТО
Скончался подорвавшийся на мине военнослужащий азербайджанской армии - ФОТО
Скончался военнослужащий азербайджанской армии.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, сегодня утром, несмотря на усилия врачей, скончался азербайджанский военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов, получивший ранение в результате разрыва мины 3 апреля при поиске пропавших без вести военнослужащих на освобожденных территориях в направлении поселка Суговушан.
Руководство Минобороны выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.
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