Скончался подорвавшийся на мине военнослужащий азербайджанской армии

Скончался военнослужащий азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, сегодня утром, несмотря на усилия врачей, скончался азербайджанский военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов, получивший ранение в результате разрыва мины 3 апреля при поиске пропавших без вести военнослужащих на освобожденных территориях в направлении поселка Суговушан.

Руководство Минобороны выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.