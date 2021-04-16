Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ЗАО «Бакинский метрополитен»

Состоялось первое заседание Наблюдательного совета закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен", созданного на основании распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 30 марта 2021 года.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского инвестиционного холдинга, на заседании под председательством председателя наблюдательного совета, заместителя министра экономики Эльнура Алиева приняли участие члены Наблюдательного совета, председатель правления закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов и другие должностные лица ЗАО.

В первую очередь председатель и члены Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" выразили благодарность главе государства за оказанное доверие.

Председатель наблюдательного совета Эльнур Алиев на заседании подчеркнул, что Бакинский метрополитен играет важную роль в транспортном секторе страны, как государственная компания, осуществляющая перевозку пассажиров, а также обеспечивающая развитие метрополитена путем усиления материально-технической базы, строительства новых линий и станций. В последние годы была проделана значительная работа по совершенствованию Бакинского метрополитена, являющегося обширной инфраструктурой общественного транспорта Баку, на уровне современных стандартов, применению новой техники и технологий. Основной задачей в настоящее время является продолжение и усиление этих шагов на уровне требований нового этапа развития экономики. На новом этапе особое значение имеет совершенствование механизмов управления и контроля, повышение устойчивости деятельности и оперативное устранение возникающих при этом организационных вопросов. 

Основной задачей Наблюдательного совета является совершенствование деятельности закрытого акционерного общества  "Бакинский метрополитен"  и принятие мер, направленных на его дальнейшее развитие. Эльнур Алиев выразил уверенность в том, что Наблюдательный совет, работая в плоскости сотрудничества с правлением ЗАО, будет работать в направлении повышения эффективности деятельности общества в рамках передового опыта и современного управления, совершенствования его управления с учетом современных стандартов корпоративного менеджмента. 

Затем председатель Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов выступил по актуальным вопросам деятельности ЗАО. Он выразил уверенность в том, что создание Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" в период новых экономических вызовов станет началом будущих успехов ЗАО.

На заседании также была заслушана презентация члена Наблюдательного совета, заместителя генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Заура Гурбанова о принципах системы корпоративного управления ЗАО  "Бакинский метрополитен", функциях и полномочиях Наблюдательного совета, обсуждены меры, которые будут реализованы в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из указов и распоряжений президента Азербайджана.