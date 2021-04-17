Жители Масаллы привлечены к административной ответственности за организацию поминок

В отдел полиции Масаллинского района поступила информация об организации поминок в селе Кехня Алвады.

Об этом Day.Az сообщила лянкяранская региональная группа пресс-службы МВД.

Правоохранители, незамедлительно прибывшие по указанному адресу, предотвратили проведение массового мероприятия.

Нарушителям были разъяснены правила карантинного режима.

В отношении семи организаторов и участников поминок были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Собранные материалы направлены в районный суд на рассмотрение.