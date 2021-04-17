https://news.day.az/society/1334879.html Жители Масаллы привлечены к административной ответственности за организацию поминок - ФОТО
Жители Масаллы привлечены к административной ответственности за организацию поминок - ФОТО
В отдел полиции Масаллинского района поступила информация об организации поминок в селе Кехня Алвады.
Об этом Day.Az сообщила лянкяранская региональная группа пресс-службы МВД.
Правоохранители, незамедлительно прибывшие по указанному адресу, предотвратили проведение массового мероприятия.
Нарушителям были разъяснены правила карантинного режима.
В отношении семи организаторов и участников поминок были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Собранные материалы направлены в районный суд на рассмотрение.
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