В поселке Гилязи Хызынского района был найден снаряд

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении неразорвавшегося снаряда в районе поселка Гилязи Хызынского района.

Сообщается, что 17 апреля 2021 года в этом районе была задействована группа пиротехников и саперов Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пиротехники вместе с сотрудниками МВД приняли необходимые меры для обеспечения безопасности в этой зоне. Было установлено, что данный снаряд принадлежит системе "Град" (БМ-21).

Он был обезврежен специалистами Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA).

Других подозрительных предметов в этой зоне обнаружено не было.

Напомним, что снаряд попал в эту местность во время пожара, возникшего 27 августа 2017 года на складе боеприпасов в войсковой части N Минобороны.