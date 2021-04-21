Почему в Азербайджане не ужесточили карантин?

"Ход вакцинации в Азербайджане оцениваю очень позитивно. Процесс идет хорошо, население участвует в нем с энтузиазмом. Как известно, уже началась вакцинация 40-летних граждан. То есть активно идет привитие от COVID-19 лиц, находящихся в группе риска".

Об этом сказал в комментарии Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев.

По словам инфекциониста, чем человек старше, тем выше вероятность наличия у него хронических заболеваний, которые могут привести к тяжелому течению болезни при инфицировании коронавирусом и осложнениям. Вакцинируются, независимо от возраста, врачи, педагоги, журналисты. Независимо от того, какая вакцина используется, главная задача - как можно скорее завершить процесс вакцинации, подчеркнул представитель TƏBİB.

"Вакцинация, начавшаяся в Азербайджане в январе, уже дает свои результаты. Обратите внимание, несмотря на появление в мире новых штаммов и новую волну пандемии, в Азербайджане не пошли на очередное ужесточение карантинного режима. В этом просто нет необходимости. Зимой уровень заболеваемости поднялся до пяти тысяч, а сегодня мы уже не сталкиваемся с теми трудностями. Процесс вакцинации помог предотвратить серьезный рост заболеваемости", - сказал наш собеседник.

Инфекционист подчеркнул, что особых проблем у вакцинированных не наблюдается. Могут быть мышечные боли, температура, слабость, но это не является серьезной проблемой, особенно по сравнению с той пользой, которую приносит вакцина. Надо понять, отметил Васиф Алиев, что вакцинация не защищает полностью от вероятности заразиться, но в этом случае вакцинированный перенесет болезнь очень легко или асимптомно, без риска осложнений и летального исхода.

Глава рабочей группы TƏBİB ответил еще на один вопрос, в связи с вакцинацией интересующий многих наших читателей. Речь о вакцинации уже переболевших коронавирусом.

Как подчеркнул Васиф Алиев, между переболевшими коронавирусом и вакцинированными разницы в плане получения иммунитета нет. И у тех, и у других формируются антитела. Период же действенности полученного иммунитета зависит от количества образовавшихся антител. Как минимум, это три месяца.

"Те, кто переболел коронавирусом, могут при необходимости вакцинироваться через шесть месяцев после болезни. Есть те, кто перенес асимптомно и даже не знал, что заразился. Но и в этом случае нет никаких противопоказаний для вакцинации. Если вакцина поставлена человеку, который, сам того не зная, недавно переболел, это не нанесет ему никакого вреда", - сказал руководитель рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева