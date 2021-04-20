Рейды дорожной полиции

В рамках проводимого в республике месячника "Чистый воздух" сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Джалилабадского РОП и Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) организовали совместные рейды в местах высокой плотности транспорта.

Об этом Day.Az сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Основной целью проведения рейда является предотвращение загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспортных средств путем замера вредных выбросов. Об этом в очередной раз проинформировали водителей, в отношении владельцев 13 автомобилей, не отвечающих стандартам, были приняты административные меры.

Подобные мероприятия также были проведены на территории Билясуварского района. Водителям разъяснили, что они должны отрегулировать топливную систему своих автомобилей, привести транспортные средства в надлежащее состояние и эксплуатировать их только после того, как обеспечат соответствие состава выхлопных газов установленным нормам. Были составлены административные протоколы на 12 водителей.