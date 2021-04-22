Продлен срок домашнего ареста бывших должностных лиц МИД

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего начальника Управления делами Министерства иностранных дел Фархада Молла-заде, бывшего начальника консульского управления Фаига Багирова и других должностных лиц - Нурупаши Абдуллаева, Салима Ализаде, Ильгара Алиева.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Азета Тагиева было объявлено решение.

Решением суда срок избранной в отношении обвиняемых меры пресечения в виде домашнего ареста продлен еще на 3 месяца.

Отметим, обвиняемые были задержаны Службой государственной безопасности. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение, растрата в крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311 (получение взятки).

В отношении этих лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Затем решением суда мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на домашний арест.