В Баку открывается новый автобусный маршрут

В Баку с 3 мая открывается новый автобусный маршрут, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Решение об открытии этого маршрута было принято по многочисленным обращениям граждан.

Пассажироперевозки по маршруту №10 будут осуществляться современными комфортными автобусами "BakuBus". Оплата проезда будет безналичной.

Автобусы нового маршрута будут проезжать мимо станции метро "Хатаи", сада Самеда Вургуна (станция метро "28 Мая"), станций метро "Сахиль", "Ичеришехер" и "Эльмляр Академиясы".