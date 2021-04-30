https://news.day.az/society/1338735.html В Баку открывается новый автобусный маршрут - ФОТО
В Баку открывается новый автобусный маршрут - ФОТО
В Баку с 3 мая открывается новый автобусный маршрут, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Решение об открытии этого маршрута было принято по многочисленным обращениям граждан.
Пассажироперевозки по маршруту №10 будут осуществляться современными комфортными автобусами "BakuBus". Оплата проезда будет безналичной.
Автобусы нового маршрута будут проезжать мимо станции метро "Хатаи", сада Самеда Вургуна (станция метро "28 Мая"), станций метро "Сахиль", "Ичеришехер" и "Эльмляр Академиясы".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре