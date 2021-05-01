Задержаны организаторы траурных церемоний

30 апреля в Самухский РОП поступила информация о проведении траурных церемоний в селах Еникенд и Бурунговаг.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции немедленно прибыли по адресам, передает Day.Az.

Лиц, организовавших поминки, доставили в РОП, с ними были проведены разъяснительные беседы.

В отношении участников траурных церемоний составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках.