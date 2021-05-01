https://news.day.az/society/1338975.html Задержаны организаторы траурных церемоний
Задержаны организаторы траурных церемоний
30 апреля в Самухский РОП поступила информация о проведении траурных церемоний в селах Еникенд и Бурунговаг.
Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции немедленно прибыли по адресам, передает Day.Az.
Лиц, организовавших поминки, доставили в РОП, с ними были проведены разъяснительные беседы.
В отношении участников траурных церемоний составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках.
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