В Баку мужчина шантажировал женщин, представляясь полицейским

Сотрудники управления полиции Насиминского района Баку задержали ранее судимого Эльнура Султанова (1986 г.р.).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал МВД.

Было отмечено, что мужчина шантажировал женщин, представляясь сотрудником полиции.

"Всем пострадавшим от противоправных действий этого гражданина, рекомендуется обратиться в полицию", - говорится в публикации МВД.