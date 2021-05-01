https://news.day.az/society/1339045.html В Баку мужчина шантажировал женщин, представляясь полицейским - ФОТО
В Баку мужчина шантажировал женщин, представляясь полицейским - ФОТО
Сотрудники управления полиции Насиминского района Баку задержали ранее судимого Эльнура Султанова (1986 г.р.).
Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал МВД.
Было отмечено, что мужчина шантажировал женщин, представляясь сотрудником полиции.
"Всем пострадавшим от противоправных действий этого гражданина, рекомендуется обратиться в полицию", - говорится в публикации МВД.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре