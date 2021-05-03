https://news.day.az/society/1339499.html В Азербайджане за сутки выявлено 418 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 418 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 418 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 095 человек, скончались - 19, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 321 798 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 294 784 человека вылечились, 4 580 - скончались, число активных больных составило 22 434.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 180 тестов, а в целом за все время пандемии - 3 267 835.
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