https://news.day.az/society/1339574.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 119 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 95, вторую дозу - 24 человека.
Общее число введенных доз вакцины в стране составляет 1 517 042, число получивших первую дозу вакцины - 975 303, вторую - 541 739 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
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