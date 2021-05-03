Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 119 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 95, вторую дозу - 24 человека.

Общее число введенных доз вакцины в стране составляет 1 517 042, число получивших первую дозу вакцины - 975 303, вторую - 541 739 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.