Эльдар Азизов раскритиковал главу Сабунчинского района

В Исполнительной власти (ИВ) Баку состоялось совещание в видеоформате, посвященное нынешнему состоянию парков отдыха, садов и Abad məhəllə, сообщает Day.Az со ссылкой на ИВ.

Выступая на совещании, глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что по мере увеличения количества парков в столице должен повышаться и уровень ухода за ними.

Однако, по его словам, время от времени фиксируются факты халатного отношения к этому вопросу.

К примеру, из-за невнимательности структур ИВ ЕКО-парк в Сабунчинском районе Баку находится в запущенном состоянии. В этой связи главе Исполнительной власти района Адилю Велиеву было сделано замечание.

В настоящее время районная ИВ принимает меры для устранения имеющихся недостатков.

Кроме того, на совещании до внимания глав ИВ районов Баку были доведены требования главы государства в связи с созданием соответствующих условий в парках отдыха и садах.

Было подчеркнуто, что главы ИВ несут ответственность за состояние парков на территории районов столицы. Если же парк не находится на балансе Исполнительной власти, то глава района должен решить имеющиеся проблемы, выступая в качестве координатора.

Азизов отметил, что в последнее время некоторые чиновники оправдываются вместо того, чтобы решать проблемы, что недопустимо.

В заключение было подчеркнуто, что после 20 мая будут заслушаны отчеты глав ИВ районов столицы о проделанной работе.