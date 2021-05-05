Обнародована статистика заражения коронавирусом по стране

В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 54.2 %.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az.

Число случаев заражения коронавирусом в Абшеронском районе - 12.9 %, в центральных районах составляет 12 %, Гянджа-Газахском регионе - 7,3%, в Шеки-Загатальском регионе - 4.2%, Губа-Хачмазском регионе - 3,1%, в Лянкяране - 2,4%, в Горном Ширване - 2,4%, в Верхнем Карабахе - 1,4%. 0,3 % случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване - 0,03%.