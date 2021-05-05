https://news.day.az/society/1340090.html В Баку выявлен незаконно функционировавший спортзал - ФОТО
В Баку выявлен незаконно функционировавший спортзал - ФОТО
В результате проведенных сотрудниками 7-го отделения Бинагадинского РУП мероприятий было установлено, что спортивный зал Sparta (г. Баку, ул. Мир Джалала) функционирует несмотря на запрет, установленный в соответствии с правилами особого карантинного режима.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
В отношении 13 человек, в том числе арендатора, были приняты меры административного взыскания: арендатор оштрафован на 4 000 манатов, остальные - на 200.
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