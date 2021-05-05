Врач рассказал о состоянии здоровья Арифа Гулиева

Состояние Арифа Гулиева остается крайне критическим.

Об этом сообщил заведующий отделением реанимации Yeni klinika Эмиль Гасымов, передает Day.Az.

По его словам, народный артист уже восемь дней подключен к аппарату ИВЛ.

"Мы добились прогресса в работе функции легких, но теперь подозреваем цереброваскулярное заболевание. Невропатолог осмотрел его и назначил МРТ мозга. Однако, это рискованно и сложно. Процедура будет проведена в течение дня. Надеемся, что это обследование поможет прояснить ситуацию", - сказал врач.