https://news.day.az/society/1340349.html Журналисты ознакомятся со строительством "Дороги Победы" и дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
Журналисты ознакомятся со строительством "Дороги Победы" и дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
Представители СМИ ознакомятся сегодня со строительством "Дороги Победы" и дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, журналисты уже выехали. Поездка осуществляется при организационной поддержке Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре