Журналисты ознакомятся со строительством "Дороги Победы" и дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша

Представители СМИ ознакомятся сегодня со строительством "Дороги Победы" и дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, журналисты уже выехали. Поездка осуществляется при организационной поддержке Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.