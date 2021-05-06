https://news.day.az/society/1340357.html В Азербайджане еще один врач умер от коронавируса
В Азербайджане еще один врач умер от коронавируса
В Азербайджане от коронавируса скончался врач.
Нейрохирург высшей категории, нейроонколог Амраддин Раджабов некоторое время назад заразился COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Несмотря на лечение, врач скончался минувшим днем в больнице.
Данную информацию в соцсети распространили его коллеги и медперсонал.
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