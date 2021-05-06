В Азербайджане еще один врач умер от коронавируса

В Азербайджане от коронавируса скончался врач.

Нейрохирург высшей категории, нейроонколог Амраддин Раджабов некоторое время назад заразился COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Несмотря на лечение, врач скончался минувшим днем в больнице.

Данную информацию в соцсети распространили его коллеги и медперсонал.