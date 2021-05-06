https://news.day.az/society/1340519.html В Баку задержаны наркоторговцы
В Баку задержаны наркоторговцы
В Баку задержаны наркоторговцы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции задержали жителя Джалилабадского района У.Салимзаде, у которого было обнаружено 56 грамм героина, в его доме в поселке Мамедли - более 1 кг героина.
Кроме того, по подозрению в незаконном обороте наркотиками был задержан житель Баку А.Мамедов, у которого было обнаружено и изъято более 3 кг марихуаны.
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