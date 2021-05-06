В Баку задержаны наркоторговцы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции задержали жителя Джалилабадского района У.Салимзаде, у которого было обнаружено 56 грамм героина, в его доме в поселке Мамедли - более 1 кг героина.

Кроме того, по подозрению в незаконном обороте наркотиками был задержан житель Баку А.Мамедов, у которого было обнаружено и изъято более 3 кг марихуаны.