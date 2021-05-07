https://news.day.az/society/1340769.html Цепная авария в Баку: столкнулись пять автомобилей - ВИДЕО
Цепная авария в Баку: столкнулись пять автомобилей - ВИДЕО
Минувшей ночью на проспекте Бабека в Баку произошла цепная авария с участием пяти автомобилей - Kia, AzSamand и трех машин Mercedes.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате инцидента пострадали два человека.
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