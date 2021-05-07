Цепная авария в Баку: столкнулись пять автомобилей

Минувшей ночью на проспекте Бабека в Баку произошла цепная авария с участием пяти автомобилей - Kia, AzSamand и трех машин Mercedes.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате инцидента пострадали два человека.