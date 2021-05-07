В Лерике проходит церемония прощания с шехидом Отечественной войны

В Лерике началась церемония прощания с шехидом капитаном Абульфазом Рахматовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тело пропавшего без вести во время Отечественной войны офицера Вооруженных сил Азербайджана, капитана Рахматова Абульфаза Гусейнверди оглу было найдено спустя 7 месяцев на территории Джебраильского района. Сегодня тело шехида было доставлено в его родное село Анбу Лерикского района. В церемонии прощания с шехидом принимают участие его родственники, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащиеи общественность района.

Отметим, Абульфаз Рахматов родился в 1989 году. Тело капитана, пропавшего без вести в начале Отечественной войны, было найдено на территории Джабраильского района. Он участвовал в боях за Губадлинский и Джебраильский районы. Вчера стало известно, что военнослужащий стал шехидом. У А.Рахматова остались двое детей.