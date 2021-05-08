https://news.day.az/society/1341207.html Незаконная помолвка в Баку, оштрафованы более 50 человек - ФОТО
Незаконная помолвка в Баку, оштрафованы более 50 человек - ФОТО
Сотрудники Сураханского районного управления полиции предотвратили проведение помолвки в ресторане "Гадир Хум" в поселке Гарачухур.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе контрольно-профилактического мероприятия были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в отношении 57 нарушителей карантинных требований в этом ресторане. Участники мероприятия и арендатор объекта оштрафованы за нарушение.
Сотрудники полиции провели профилактические беседы с этими лицами и еще раз проинформировали их о карантинных требованиях.
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