Незаконная помолвка в Баку, оштрафованы более 50 человек

Сотрудники Сураханского районного управления полиции предотвратили проведение помолвки в ресторане "Гадир Хум" в поселке Гарачухур.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе контрольно-профилактического мероприятия были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках в отношении 57 нарушителей карантинных требований в этом ресторане. Участники мероприятия и арендатор объекта оштрафованы за нарушение.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с этими лицами и еще раз проинформировали их о карантинных требованиях.