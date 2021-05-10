В горах Кельбаджара найдены сотни армянских мин

Сотрудники МЧС Азербайджана при поисках пропавших без вести военнослужащих обнаружили в отдаленных горах Кельбаджарского района cотни заложенных армянами мин.

Как передает Day.Az, кадры попали в распоряжение Qafqazinfo.

Отмечается, что взрывоопасные мины, которые остались на виду после таяния снега, находятся в районе Муровдага, где ведутся поиски.