https://news.day.az/society/1341808.html В горах Кельбаджара найдены сотни армянских мин - ВИДЕО
В горах Кельбаджара найдены сотни армянских мин - ВИДЕО
Сотрудники МЧС Азербайджана при поисках пропавших без вести военнослужащих обнаружили в отдаленных горах Кельбаджарского района cотни заложенных армянами мин.
Как передает Day.Az, кадры попали в распоряжение Qafqazinfo.
Отмечается, что взрывоопасные мины, которые остались на виду после таяния снега, находятся в районе Муровдага, где ведутся поиски.
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