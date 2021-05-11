В Азербайджане выявлено еще 514 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1306 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлен 327 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, 308 317 человек вылечились, 4 713 - скончались, число активных больных составляет 14 571 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 8081 тест, в целом за все время пандемии - 3 346 012 тестов.