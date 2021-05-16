Продлен срок ареста Вугара Сафарли

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представлении е о продлении срока ареста экс-руководителя Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджанской Республики Вугара Сафарли и директора ООО "Портос" Надира Мамедова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, представление было удовлетворено, срок ареста Сафарли и Мамедова продлен еще на 3 месяца.

Напомним, на основании материалов, поступивших из Счетной палаты в связи с выявленными нарушениями при расходовании средств, выделенных из госбюджета Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ) при Президенте Азербайджанской Республики, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, следствием установлено, что исполнительный директор Фонда Сафарли Вугар Музаффар оглу будучи в предварительном сговоре с директором ООО "Portos" Мамедовым Надиром Магеррам оглу и другими лицами присвоили крупную сумму денежных средств, выделенных на строительство жилых домов для работников прессы на территории 20-го участка, поселка Бибиэйбат Сабаильского района города Баку, и с целью сокрытия преступлений в документы были внесены ложные данные в связи с расходами на строительство зданий.

Кроме того, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами легализовал присвоенные им в особо крупных размерах денежные средства, разместив в течение 2015-2018 годов в общей сложности 5 млн. 796 тыс. манатов на депозитных счетах в коммерческих банках в национальной и иностранной валютах.

Также, Вугар Сафарли будучи в предварительном сговоре с другими лицами в 2015-2019 годах незаконно перевел часть выделенных для оказания финансовой помощи газетам госсредств в размере 300 тысяч манатов на счет газеты "Futbol+Qol", учрежденную на имя члена его семьи, присвоив тем самым эту сумму, а также канцелярские принадлежности на сумму 103 тысячи манатов. В то же время в течение 2017-2019 годов, совершая незаконные действия при заключении связанных с проведением банкетов договоров, он растратил принадлежащие Фонду господдержки развития СМИ и доверенные ему денежные средства на общую сумму 105 тысяч манатов.

Кроме того, Вугар Сафарли легализировал присвоенные в сговоре с другими, а также полученные по служебному подлогу денежные средства, в 2015-2018 годах положив на свои депозитные счета в коммерческом банке в общей сложности 5 млн. 796 тыс. манатов.

Сафарли Вугар Музаффар оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере либо иного имущества, добытого преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и 313 (служебный подлог), а Мамедов Надир Магеррам оглу - по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК АР. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.