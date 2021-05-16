В Азербайджане выявлено 472 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 472 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 122, скончались 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 329 843 факта заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки проведено 8 374, за прошедшее время - 3 384 053 теста на коронавирус.