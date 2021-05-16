https://news.day.az/society/1343081.html В Азербайджане выявлено 472 новых случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 472 новых случая заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 472 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 122, скончались 11 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 329 843 факта заражения коронавирусной инфекцией.
За последние сутки проведено 8 374, за прошедшее время - 3 384 053 теста на коронавирус.
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