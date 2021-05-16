https://news.day.az/society/1343125.html В Агджабеди автомобиль врезался в столб, есть погибшие и раненые
В Агджабеди автомобиль врезался в столб, есть погибшие и раненые
В ДТП в Агджабединском районе погибли 2, пострадали 3 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Хусюлю. Автомобиль марки "ВАЗ 2106" потерял управление и врезался в бетонный столб на обочине дороги.
В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия, а 3 других пассажира в тяжелом состоянии были госпитализированы в Агджабединскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование. Личности погибших и раненых уточняются.
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