https://news.day.az/society/1351715.html В Дашкесане выпал град
В Дашкесане выпал град
В Дашкесанском районе выпал град.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, примерно в 17 часов после дождя в селах Габагтепе, Кемергая, Ашагы Дашкесан, Юхары Дащкесан, поселке Алунитдаг и городе Дашкесан выпал град. Град продолжался 5-10 минут, повредил фруктовые деревья.
В районе сохраняется нестабильная погода.
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