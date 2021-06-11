В Дашкесане выпал град

В Дашкесанском районе выпал град.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, примерно в 17 часов после дождя в селах Габагтепе, Кемергая, Ашагы Дашкесан, Юхары Дащкесан, поселке Алунитдаг и городе Дашкесан выпал град. Град продолжался 5-10 минут, повредил фруктовые деревья.

В районе сохраняется нестабильная погода.