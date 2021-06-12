Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 204 человека вылечились.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от COVID-19 скончалось 2 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено в целом 335 126 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них вылечились 328 398 человек, умерли 4 953 человека, число активных больных составляет 1 775 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 746 тестов, а всего за прошедший период- 3 615 110 тестов.