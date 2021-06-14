Агентство Азербайджана по разминированию об по итогах работы за неделю

ANAMA распространило еженедельную информацию об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 7 по 12 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джабраиле и Зангилане было обнаружено 596 противопехотных, 54 противотанковых мин и 144 НРБ.

Сообщается, что 111,6 гектаров территории очищены от мин и НРБ.