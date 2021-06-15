В Гусаре появилась инсталляция, посвященная аппарату Илизарова

15 июня в городе Гусар состоялась торжественная церемония открытия инсталляции, посвященной аппарату Илизарова, передает Day.Az со ссылкой на Международную ассоциацию Израиль-Азербайджан - "АзИз".

Событие было приурочено к 100-летнему юбилею гения ортопедии, профессора Гавриила Абрамовича Илизарова - человека, который решил подчинить медицине законы природы по управлению изменением форм частей тела путем сдавления и растяжения, сделав это целью своей жизни! Его открытия были с успехом воплощены в уникальные методики, спасшие миллионы искалеченных и больных людей. Основным инструментом реализации этих методик стал аппарат внешней фиксации костей, получивший впоследствии имя автора - всемирно известный аппарат Илизарова.

Символично, что инсталляция была установлена именно здесь, на пересечении улиц Гавриила Илизарова и Фахраддина Мусаева. Имя Гавриила Абрамовича тесно связано с городом Гусар, здесь прошли его детские годы, здесь он, еще будучи ребёнком, принял решение посвятить свою жизнь врачеванию, помощи другим людям.

Невозможно не отметить особенную роль аппарата Илизарова в судьбах сотен и сотен азербайджанских военнослужащих - участников второй Карабахской войны. Многим из этих доблестных воинов изобретение Гавриила Абрамовича вновь подарило возможность жить без боли и страданий.

Коллектив клиники "OKİ" решил отдать дань таланту гения ортопедии, увековечив аппарат Илизарова. Основной идеей 6,5-метровой металлической инсталляции весом в 2,5 тонны, автором которой выступил Фархад Азизов, является избавление от недуга. Голуби как символ свободы олицетворяют собой победу медицины над человеческой болью.

Открытие инсталляции стало возможным благодаря усилиям фонда, в который вошли как врачи клиники ОКИ, так и ученики профессора с разных концов света. Эта инсталляция, несомненно, станет местом притяжения для множества людей, желающих поклониться таланту выдающегося ортопеда, а также еще одним символом города Гусар.

На церемонии открытия выступили глава исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, депутат Милли Меджлиса от Губа-Гусарского избирательного округа №53, глава межпарламентской группы дружбы "Азербайджан-Израиль", представитель горско-еврейской общины Анатолий Хаимович Рафаилов, эксперт по делам диаспоры Яхья Бабанлы, директор клиники "OKİ" доктор Малик Керимов.