Национальное информагентство Кыргызстана «Кабар» присоединилось к проекту "Тюркский мир", объединяющему новости тюркоязычных государств

Национальное информационное агентство Кыргызстана "Кабар" присоединилось к проекту "Тюркский мир" (www.turkic.world), объединяющему новости тюркоязычных государств и созданному по инициативе Агентства международной информации Trend и турецкой Albayrak Media Group, передает Day.Az.

Кыргызское Национальное информационное агентство (КНИА) "Кабар" является единственным государственным информационно-аналитическим учреждением и координатором внутренней и международной информационной политики Кыргызской Республики. Агентство распространяет официальную информацию, предоставляемую органами государственной власти, структурами гражданского общества, бизнес ассоциациями и другие данные, в первую очередь в Кыргызской Республике и за ее пределами.

Отметим, что вопрос углубления связей между тюркоязычными странами находится в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также руководителей других тюркоязычных государств и создание общей медиаплатформы имеет важное значение для дальнейшего развития межгосударственных отношений во многих сферах.

24 мая этого года в Баку состоялась презентация первого цифрового проекта "Тюркский мир" (www.turkic.world). В церемонии презентации проекта приняли участие руководители медиаструктур Азербайджана и Турции, дипломаты тюркоязычных государств, депутаты парламента и представители общественности. Уникальное программное обеспечение позволяет совершенствовать проект и подключать к созданной цифровой платформе другие тюркоязычные государства. Разработана и мобильная версия цифровой платформы. Ожидается, что в будущем к проекту подключатся медиаструктуры и других тюркоязычных государств. Они смогут размещать на сайте новости, связанные со своими странами, на русском и английском.