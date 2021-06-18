Стали известны новые критерии установления инвалидности.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Критериях определения инвалидности".

Устанавливаются следующие проценты потери функций человеческого организма:

- Инвалидность в связи с потерей 81-100% функций организма человека - устанавливается в случае III степени ограничения какой-либо из категорий жизнедеятельности человека или нескольких, вызванных болезнью, травмами и недостатками.

- Инвалидность в связи с утратой 61-80% функций организма человека - устанавливается в случае II степени ограничения какой-либо из категорий жизнедеятельности человека или нескольких, вызванных болезнью, травмами и недостатками.

- Инвалидность в связи с потерей 31-60% функций организма человека - назначается в случае I степени ограничения какой-либо из категорий жизнедеятельности человека или нескольких, вызванных болезнью, травмами и недостатками.

Отметим, после утверждения Кабинетом министров "Критериев определения инвалидности", постановление Кабинета Министров от 30 декабря 2015 года № 413 "Об утверждении"Положения о критериях определения инвалидности и ограничения возможностей здоровья" будет отменено.