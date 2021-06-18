Стало известно, в каких случаях инвалидность будет назначаться бессрочно

В случае утраты функций человеческого организма в диапазоне 31-60% длительностью 15 лет подряд, 61-80% длительностью 10 лет подряд и в диапазоне 81-100% длительностью 4 года подряд, инвалидность будет назначаться бессрочно.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Критериях установления инвалидности".

Было отмечено, что период нетрудоспособности лиц, признанных инвалидами до даты утверждения настоящих критериев, входит в указанные периоды.

Независимо от тяжести нарушения функций организма, бессрочная инвалидность будет предоставлена ​​лицам, возраст которых позволяет претендовать на получение пенсии по старости или социальных пособий.