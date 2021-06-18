https://news.day.az/society/1353673.html Стало известно, в каких случаях инвалидность будет назначаться бессрочно
Стало известно, в каких случаях инвалидность будет назначаться бессрочно
В случае утраты функций человеческого организма в диапазоне 31-60% длительностью 15 лет подряд, 61-80% длительностью 10 лет подряд и в диапазоне 81-100% длительностью 4 года подряд, инвалидность будет назначаться бессрочно.
Как сообщает Day.Az, это отражено в "Критериях установления инвалидности".
Было отмечено, что период нетрудоспособности лиц, признанных инвалидами до даты утверждения настоящих критериев, входит в указанные периоды.
Независимо от тяжести нарушения функций организма, бессрочная инвалидность будет предоставлена лицам, возраст которых позволяет претендовать на получение пенсии по старости или социальных пособий.
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