Азербайджан и Германия имеют большие перспективы

- посол о сотрудничестве в сфере образования

У Азербайджана и Германии большие перспективы сотрудничества в сфере образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на девятом ежегодном международном фестивале в Университете АDА.

По его словам, многие студенты из Азербайджана выбирают учебные заведения Германии для получения образования.

"Очень много азербайджанцев учит немецкий, и этот язык активно преподаётся. Ранее более 59 немцев также воспользовались возможностью получить образование в Азербайджане", - сказал посол.