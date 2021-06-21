https://news.day.az/society/1354467.html Азербайджан и Германия имеют большие перспективы - посол о сотрудничестве в сфере образования
Азербайджан и Германия имеют большие перспективы - посол о сотрудничестве в сфере образования
У Азербайджана и Германии большие перспективы сотрудничества в сфере образования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на девятом ежегодном международном фестивале в Университете АDА.
По его словам, многие студенты из Азербайджана выбирают учебные заведения Германии для получения образования.
"Очень много азербайджанцев учит немецкий, и этот язык активно преподаётся. Ранее более 59 немцев также воспользовались возможностью получить образование в Азербайджане", - сказал посол.
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