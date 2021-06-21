Районы в Баку по числу выявленных случаев инфицирования

Бинагадинский район лидирует в Баку по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте koronavirusinfo.az.

Так, на него приходится 14,6% всех зараженных жителей столицы, на Хатаинский - 13,4%, Ясамальский - 12,2%, Сабунчинский - 11,2%, Сураханский и Наримановский - по 8,2%, Насиминский - 7,9%, Хазарский - 7,2%, Низаминский - 7,1%, Сабаильский - 5%, Гарадагский - 4,5%.

Меньше всего заболевших (0,5%) зафиксировано в Пираллахинском районе.

На Баку приходится больше всего случаев инфицирования коронавирусом по Азербайджану - 54,2% от общего числа заразившихся.

Кроме того, 19% населения Азербайджана вакцинированы против COVID-19.