https://news.day.az/society/1362723.html Тяжелое ДТП в Гяндже - есть раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гяндже - есть раненые - ФОТО
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Низами Гянджеви.
Столкнулись три автомобиля марки "Мерседес". Али Гасанов 1954 года рождения и Рубаба Гасанова 1958 года рождения были госпитализированы с различными травмами, их состояние удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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