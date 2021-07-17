Тяжелое ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Низами Гянджеви.

Столкнулись три автомобиля марки "Мерседес". Али Гасанов 1954 года рождения и Рубаба Гасанова 1958 года рождения были госпитализированы с различными травмами, их состояние удовлетворительное.

По факту проводится расследование.