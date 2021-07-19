https://news.day.az/society/1363125.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 483 человека, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 181, вторую - 302.
Общее количество введенных доз вакцины - 4 357 839.
При этом первую дозу препарата получили 2 581 000, вторую - 1 776 839 человек.
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