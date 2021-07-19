https://news.day.az/society/1363131.html В Сумгайыте свадебный кортеж попал в аварию – ФОТО
В Сумгайыте свадебный кортеж попал в аварию – ФОТО
В городе Сумгайыт попал в аварию свадебный кортеж.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Узеира Гаджибекова. Один из автомобилей кортежа сбил работницу Департамента уборки. Пострадавшая госпитализирована.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре