В Сумгайыте свадебный кортеж попал в аварию

В городе Сумгайыт попал в аварию свадебный кортеж.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Узеира Гаджибекова. Один из автомобилей кортежа сбил работницу Департамента уборки. Пострадавшая госпитализирована.

По факту проводится расследование.