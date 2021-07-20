В Шеки автомобиль упал в овраг

На шекинском участке автомагистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания легкового автомобиля в овраг жители Баку Арзу Севиндик гызы Меликова 1983 года рождения, и ее дочь Сабина Джавад гызы Меликова 2002 года рождения, были доставлены в Огузскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время раненым оказывается медицинская помощь.

По факту проводится расследование.