В Баку прошла церемония награждения премией Əkinçi ко Дню национальной прессы

В Бакинском центре молодежи 18 июля состоялась церемония награждения сотрудников местных и зарубежных СМИ премией Əkinçi, учрежденной EMedia Group, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было приурочено к 146-летию национальной прессы Азербайджана.

В церемонии приняли участие известные журналисты, руководители пресс-служб госструктур, компаний, активно сотрудничающих с медиа Азербайджана, представители культуры.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, павших за свободу и независимость страны. Ведущими мероприятия были Жаля Гасанли и Турал Озан.

Руководитель EMedia Group Эльшан Алиев отметил, что премия присуждается за успешный и эффективный вклад в развитие азербайджанских СМИ и активную деятельность в информационной сфере в период 44-дневной Отечественной войны, когда после почти 30-летней армянской оккупации были освобождены наши земли.

Закир Иманов, Герой второй Карабахской войны, участник боев за освобождение Зангиланского и Физулинского районов, поселка Суговушан и села Талышкенд, награжденный медалью "За освобождение Суговушана", отметил, что во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия в единстве с народом одержала историческую победу над армянскими агрессорами, и в информировании мировой общественности о происходящих событиях неоспоримую роль сыграли демократические СМИ.

Среди награжденных дипломом Əkinçi - корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

Вниманию гостей была представлена концертная программа с участием народных артистов Флоры Керимовой и Мелекханум Эйюбовой, танцевальной группы Səma.

День национальной прессы Азербайджана - профессиональный праздник всех работников СМИ, который отмечается в стране ежегодно, 22 июля. Этот праздник приурочен ко дню выхода 22 июля 1875 года в Баку первого номера газеты "Экинчи" ("Пахарь"), издававшейся на азербайджанском языке. Ее учредителем был Гасан бек Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, в укреплении национального единства.

В Азербайджане созданы благоприятные условия для свободной деятельности СМИ, отменена цензура, препятствующая плюрализму, свободе слова и печати, сформирована законодательная база, регулирующая работу прессы. Независимые медиа Азербайджана достойно представляют страну в мире и будут продолжать свою деятельность в этом направлении. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию страны. Особая государственная забота о печати, укрепление ее материально-технической и финансовой базы, обеспечение на самом высоком уровне свободы слова, самовыражения, создание благоприятных условий для работников прессы являются фундаментальными факторами развития национальной печати.