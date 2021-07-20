В Азербайджане выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 79 человек

В Азербайджане за последние сутки выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 79 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 429 человек вылечились, 4 994 - скончались, число активных больных - 2 214.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 479 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 929 320 тестов.