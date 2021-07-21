https://news.day.az/society/1363407.html На трассе Баку-Газах столкнулись 6 автомобилей - из-за масла
На трассе Баку-Газах столкнулись 6 автомобилей - из-за масла
На автомагистрали Баку-Газах произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на стыке села Атбулаг и поселка Алят Гаджигабульского района.
Из-за разлива масла на дорогу столкнулись 6 автомобилей. Пострадавшие в результате аварии три человека госпитализированы в Ширванскую больницу.
По факту проводится расследование.
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