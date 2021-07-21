На трассе Баку-Газах столкнулись 6 автомобилей

На автомагистрали Баку-Газах произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az, авария произошла на стыке села Атбулаг и поселка Алят Гаджигабульского района.

Из-за разлива масла на дорогу столкнулись 6 автомобилей. Пострадавшие в результате аварии три человека госпитализированы в Ширванскую больницу.

По факту проводится расследование.