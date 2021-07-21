Оперштаб предупредил организаторов свадеб

В результате контрольных мер, проводимых мониторинговыми группами, состоящими из представителей Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, на объектах, где проводятся свадебные мероприятия, а также на основе многочисленных обращений, поступивших в Оперативный штаб от представителей общественности, становится ясно, что, торжества не во всех случаях проводятся в соответствии с требованиями, установленными в постановлении "Методические указания по профилактике коронавирусной (COVID-19) инфекции в учреждениях общественного питания" и "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Как передает Day.Az, этот вопрос обсуждался сегодня на совещании Оперативного штаба при Кабинете министров.

Было отмечено, что на объектах города Баку, где проводятся торжества, в большинстве случаев правила соблюдаются. Однако, не учитывается ограничение на количество гостей, у присутствующих лиц отсутствуют паспорта COVID, время проведения церемоний проходит в нарушение установленных временных рамок, нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, не применяется требование о том, чтобы 80% сотрудников на объектах были привиты.

Аналогичные случаи наблюдаются и в других городах и районах республики.

Следствием подобных негативных явлений является то, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости по всей стране.

Было подчеркнуто, что продолжение подобного процесса может привести к нежелательным последствиям. Результаты мониторинга, многочисленные обращения граждан и рост заболеваемости требуют принятия серьезных и неотложных мер.

В ходе обсуждений были озвучены предложения по соблюдению правил, требуемых во время проведения свадебных церемоний, и осуществлению более эффективного контроля.

Было отмечено, что нарушение административными вмешательствами самых радостных и памятных дней в жизни молодежи нежелательно, и Оперативный штаб не выступает за прекращение свадебных мероприятий подобными вмешательствами.

Оперативный штаб призывает граждан соблюдать правила особого карантинного режима во время свадебных мероприятий во избежание таких нежелательных вмешательств.

Оперативный штаб еще раз доводит до сведения владельцев объектов, где проходят торжества, что вся ответственность лежит на них, и в связи с нарушениями будут приняты решительные и жесткие меры.