В Азербайджане выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 человека один человек скончались, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.