https://news.day.az/society/1363923.html В Азербайджане выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 92 человека один человек скончались, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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