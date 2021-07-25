Крупный пожар в поселке Бадамдар

00:36

МЧС распространило информацию о пожаре в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Как сообщает Day.Az, сразу после получения информации, поступившей на горячую линию министерства "112", к тушению пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.

По предварительной информации, в горной местности горит сухая трава и кустарник.

Будет предоставлена дополнительная информация.

00:19

На территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку, на склоне горы произошел пожар.

Как передает Day.Az, при пожаре сгорела сухая трава, кустарник.

К тушению привлечены пожарные расчеты МЧС. Ведутся работы по тушению пожара.