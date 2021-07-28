В БГУ открылись новые специальности

В Бакинском государственном университете открыты новые специальности.

Как сообщили АПА в БГУ, в университете на 2021/2022 учебный год открыты новые специальности на уровне бакалавриата, передает Day.Az.

Согласно информации, новые специальности - "филология" (английский язык и литература), "управление бизнесом", "финансы", "информационная безопасность", "защита растений" созданы для удовлетворения потребностей рынка труда в этих сферах.