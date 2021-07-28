https://news.day.az/society/1365522.html В БГУ открылись новые специальности
В БГУ открылись новые специальности
В Бакинском государственном университете открыты новые специальности.
Как сообщили АПА в БГУ, в университете на 2021/2022 учебный год открыты новые специальности на уровне бакалавриата, передает Day.Az.
Согласно информации, новые специальности - "филология" (английский язык и литература), "управление бизнесом", "финансы", "информационная безопасность", "защита растений" созданы для удовлетворения потребностей рынка труда в этих сферах.
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