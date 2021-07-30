Вот кто имеет право на адресную соцпомощь

В Азербайджане адресная государственная социальная помощь в основном предусмотрена для малообеспеченных семей.

Об этом сказал заместитель председателя Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Аскер, сообщает Day.Az.

Он сообщил ряд деталей в связи с процедурой назначения адресной соцпомощи.

"Критерий нуждаемости для каждого члена семьи установлен на уровне 170 манатов. Если в семье есть ребенок младше восьми лет, то требование о занятости в отношении матери не применяется, так как она занята воспитанием детей. В таком случае, если отец получает минимальную заработную плату, то есть 250 манатов, то эта сумма вычитается из общего показателя критерия нуждаемости семьи, а оставшаяся сумма предоставляется в виде адресной соцпомощи", - сказал Аскер.