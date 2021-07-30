https://news.day.az/society/1366068.html Подразделения противопожарной службы Азербайджана отправятся в Турцию
Подразделения противопожарной службы Азербайджана отправятся в Турцию
Из Азербайджана в Турцию будут отправлены подразделения противопожарной службы, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС.
Отмечено, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения сотрудники пожарных сил МЧС Азербайджана проводят подготовительные работы для отправки в Турцию.
"В самое ближайшее время эти подразделения отправятся в братскую Турцию", - сообщили в ведомстве.
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