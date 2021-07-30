Обнародованы детали генплана города Шуша, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спецпредставитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов во время поездки представителей Рабочих групп по транспорту, связи и высоким технологиям, по вопросам градостроительства и по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, проинформировал их о том, что город Шуша объявлен заповедником. В связи с этим в генплане выдвинуты предложения по особому планированию.

Он отметил, что существует природная пограничная зона, которая окружает город.

"При разработке генплана в первую очередь будет учтена дорожно-уличная сеть города. Большая часть из около 200 исторических памятников в Шуше будет восстановлена и отреставрирована. В центре города жизнь будет более оживленной и активной. Здесь будут расположены 4-5-этажные жилые и общественные здания, а также бизнес-центры. Также будет построен новый комплекс мечети, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым. Главная задача заключается в том, чтобы в городе было комфортно, когда в него вернуться его жители", - сказал Керимов.